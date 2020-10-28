США подготовили «авиаответ» на испытания С-400 в Турции

В Греции ожидают скорого прибытия американских многофункциональных истребителей F-35, в том числе тех, которые ранее предназначались для Турции. Соответствующее решение, по некоторым оценкам, было согласовано во время последних контактов госсекретаря Майка Помпео с Афинами. На фоне обещаний Великобритании оказать поддержку Кипру есть все основания полагать, что греко-кипрский блок сумел в споре с Турцией консолидировать помощь Запада.

О том, что первая партия самолётов, состоящая из шести F-35, скоро прибудет в Грецию, сообщили греческие СМИ. Они напоминают, что, согласно сделке Вашингтона и Афин, всего будет поставлено 20 истребителей, в том числе и те многофункциональные машины, которые должна была получить Турция, но которых лишилась из-за приобретения российских ЗРС С-400.

По оценкам греков, катализатором завершения сделки с отправкой F-35 Афинам стало испытание российских «четырёхсоток», которые провела недавно Турция на черноморском побережье. Американское руководство было возмущено этим шагом и немедленно осудило активность Анкары, пригрозив дальнейшим экономическим и политическим давлением. Тем не менее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не собирается интегрировать С-400 в систему НАТО, однако имеет суверенное право приобретать и испытывать всё, что ей захочется.

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Спор Турции с Грецией и Кипром, как кажется, далёк от завершения. Во всяком случае его сохраняющийся накал иллюстрирует готовность греческой стороны интерпретировать как акт поддержки любой дипломатический контакт. Так произошло, к примеру, с визитом 26 октября в республику главы МИД РФ Сергея Лаврова. На следующий день министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выразил уверенность, что шеф российской дипломатии поддержал Афины в проблеме расширения территориальных вод. Он указал, что Лавров «подчеркнул очевидное»: Греция в полном праве расширять их до 12 морских миль. А это, по словам Дендиаса, значит, что глава МИД РФ развенчал неофициальную гипотезу о том, что российская сторона выступает против неотъемлемого права Греции «на расширение своих территориальных вод как в Эгейском море, так и в Восточном Средиземноморье».

Впрочем, следует заметить: российский министр заявил, что каждый участник Конвенции ООН по морскому праву имеет право устанавливать территориальные воды шириной в 12 миль. В то же время он подчеркнул, что споры должны решаться путём диалога.

Однозначность поддержки пока что явно видна со стороны западных стран. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил накануне, что его страна поддерживает позицию Кипра по поводу споров в Восточном Средиземноморье и даже предлагает свою поддержку в целях снижения напряжённости. Соответствующее предложение прозвучало, в частности, в телефонной беседе с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. В центре внимания участников переговоров были не только территориальные споры стран региона с Турцией, но и вооружённый кризис в Ливии, в рамках которого Анкара — вместе с Дохой — оказывает прямую военную помощь международно признанному Правительству национального согласия в Триполи. Какой именно может быть помощь британской стороны «в деэскалации ситуации и снижении напряжённости», остаётся загадкой. Тем не менее кажется очевидным то, что поддержка греко-кипрского регионального блока становится общей тенденцией для западных государств, которых, похоже, пугает активизация турецкой внешней и военной политики.