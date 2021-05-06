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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, сообщает ТАСС.

Так, на вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс, она ответила положительно.

По её словам, американские власти стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, которые готовы выполнять обязательства и вносить вклад в деятельность Альянса.

Заместитель также напомнила, что в настоящий момент госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Киеве. Данная поездка должна подтвердить укрепление украинской демократии и экономики, а также её готовность к дальнейшей евро-атлантической интеграции.

5 мая Блинкен прибыл в Киев из Лондона, где накануне он участвовал во встрече министров иностранных дел G7.

5–6 мая он находится с рабочим визитом на Украине. Перед началом визита в Госдепе подчеркнули, что Блинкен обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским в том числе борьбу с коррупцией, так как в США «глубоко обеспокоены» увольнением главы «Нафтогаза».