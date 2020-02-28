Власти Соединённых Штатов поддерживают любую гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом, заявил государственный секретарь Майкл Помпео. Вашингтон также предлагал Ирану содействие в ситуации с распространением болезни.
По его словам, США будут использовать дипломатию, чтобы предоставить техническую и медицинскую помощь везде, где это возможно,
Мы ясно дали понять другим [странам. — NEWS.ru] мира и региона, что гуманитарная помощь для противодействия коронавирусу в Иране — это то, что США в полной мере поддерживают. Мы продолжим это поддерживать в отношении всех стран, — подчеркнул он.
Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в Иране достигло 388. За последние сутки количество заболевших выросло на 176 человек. Жертвами эпидемии стали 34 жителя страны.
Ранее NEWS.ru писал, что российские власти ограничили въезд иностранцев с территории Ирана. Соответствующее распоряжение правительства действует с 28 февраля.
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