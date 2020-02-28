https://static.news.ru/photo/709a40a8-5a39-11ea-9568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов поддерживают любую гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом, заявил государственный секретарь Майкл Помпео. Вашингтон также предлагал Ирану содействие в ситуации с распространением болезни.

По его словам, США будут использовать дипломатию, чтобы предоставить техническую и медицинскую помощь везде, где это возможно, передаёт ТАСС.

Мы ясно дали понять другим [странам. — NEWS.ru] мира и региона, что гуманитарная помощь для противодействия коронавирусу в Иране — это то, что США в полной мере поддерживают. Мы продолжим это поддерживать в отношении всех стран, — подчеркнул он.

Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в Иране достигло 388. За последние сутки количество заболевших выросло на 176 человек. Жертвами эпидемии стали 34 жителя страны.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти ограничили въезд иностранцев с территории Ирана. Соответствующее распоряжение правительства действует с 28 февраля.