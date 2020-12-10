США планируют ввести санкции против Турции из-за российских С-400

https://static.news.ru/photo/69138982-3b95-11eb-a902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты намерены 11 декабря объявить о санкциях против Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

О готовящихся санкциях сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированный источник. При этом, в Госдепартаменте США отказались комментировать возможный ввод санкций.

Ранее об ограничительных мерах против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), сообщило агентство Reuters.

Как писал NEWS.ru, турецкие власти надеялись, что смогут уладить проблему С-400 с новой администрацией США. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу отметил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган и американский президент Дональд Трамп «вели хороший диалог и имели откровенные отношения», однако эта проблема осталась неразрешённой. Анкара предлагала создать рабочую группу по С-400 под эгидой НАТО. Руководство Альянса поддержало эту инициативу, но не пошло ей навстречу.

Чавушоглу также отметил, что США предъявляют претензии Турции по С-400, хотя сами долгое время не продавали союзникам системы ПВО и отозвали комплексы Patriot, хотя турецкая сторона очень в них нуждалась.

Кризис в отношениях между Турцией и США начался в июле 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от покупки российских систем С-400, предлагая взамен комплексы Patriot. Власти республики отказались идти на уступки. Тогда со стороны США последовали угрозы ввести санкции, а также лишить Турцию новых истребителей.