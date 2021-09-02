США захотели производить «Спутник V» для экспорта в третьи страны

Фармацевтические компании США начали переговоры с российскими производителями, чтобы запустить производство вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава американской палаты в России Алексис Родзянко отметил , что вакцина получает всё большее международное признание, и хотя в США её пока не признают, американские производители планируют её производство для продажи в третьи страны.

Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» всё больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они [в США] надеются начать производить в стране, которая не признаёт «Спутник V», но для экспорта в третьи страны, — сказал Родзянко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Спутник V» является вакциной, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищённым человек считается через 21 день после введения второго компонента.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через некоторое время может одобрить российскую вакцину «Спутник V». Надежду на это высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.