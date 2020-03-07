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Американскому конгрессу в неофициальном порядке сообщили о планах Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь. Речь идёт о вооружении на сумму $125 млн.

Об этом со ссылкой на источники в парламенте и одного неназванного чиновника сообщает CNN. По их информации, речь идёт о половине нового транша военной помощи Украине в размере $250 млн. США, в частности, намерены отправить в Киев противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI.

15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский отметил, что Киев заинтересован в более активном участии Соединённых Штатов в разрешении ситуации в стране. Он выразил надежду на увеличение объёмов военной помощи. Помимо этого, президент рассказал о переходе оборонной промышленности на стандарты НАТО и пообещал «полную перезагрузку» этого сектора промышленности.

Соединённые Штаты заморозили военную помощь Украине в конце ноября 2019 года после телефонных переговоров между президентами стран Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые обернулись скандалом. Оппозиция американского лидера в конгрессе решила, что президент США, попросив украинского коллегу начать расследование по компании Burisma, таким образом хотел избавиться от своего конкурента на предстоящих выборах Джозефа Байдена. Дело в том, что его сын входил в совет директоров этой фирмы как раз в то время, когда сам отец курировал Украину в Белом доме, писал NEWS.ru.