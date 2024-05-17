США пересмотрят условия санкций в отношении российского драгметалла Reuters: в США пересматривают условия эмбарго на алмазы из России

США пересмотрят детали запрета на поставки российских алмазов на рынки стран G7, действующего с 1 января, из-за недовольства со стороны африканских стран, органщиков из Индии и ювелиров из Нью-Йорка, пишет Reuters. По словам трех источников, Вашингтон начал проявлять равнодушие к идее введения механизма отслеживания алмазов. Другие два собеседника отметили, что США и вовсе вышли из рабочих групп G7 по контролю за этим драгметаллом.

Соединенные Штаты проводят переоценку самых жестких элементов запрета на российские алмазы от G7, — говорится в сообщении.

Британская газета The Times ранее писала об опасениях европейских трейдеров насчет того, что санкции Евросоюза в отношении алмазов из России создадут хаос на ювелирном рынке. Они назвали абсурдным законодательство. Финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена рассказал, что из-за санкций многие компании собираются покинуть Европу.