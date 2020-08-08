США перепутали адрес главы администрации Гонконга в указе о санкциях

https://static.news.ru/photo/263149d6-d981-11ea-a0d4-fa163e074e61_660.jpg Кэрри Лам Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам обрушилась с критикой в адрес американских властей из-за того, что они обнародовали личные данные представителей руководства города, в том числе номера их паспортов и места проживания, выложив в открытый доступ в интернете санкционный указ.

Ранее Минфин США опубликовал новые санкции против ряда китайских граждан. Ограничительные меры введены в связи с политикой Пекина в отношении Гонконга. В чёрный список попали 11 высокопоставленных чиновников, включая главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Лам подчеркнула, что в документе Минфина США значится её старая «прописка». По её словам, она жила в доме на Баркер-роуд на возвышенности Пик Виктория, когда пребывала в должности главного секретаря местной администрации.

Разве ответственные американские должностные лица не знают, что глава администрации Гонконга занимает правительственную резиденцию на Аппер Альберт-роуд? — посетовала он на своей странице в Facebook.

Она вспомнила, как США неверно написало имя бывшего сотрудника своих спецслужб Эдварда Сноудена в запросе на экстрадицию.

Кроме того, китайская чиновница поняла, как США завладели персональными данными некоторых её коллег. В чёрном списке была расширенная информация на тех, кто когда-то подавал документы на получение американской визы.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

Как писал NEWS.ru, Центральное правительство Китая сформирует на территории Гонконга представительство органов госбезопасности. Штат этого ведомства соберут из сотрудников, командированных из материковой части Поднебесной. Документ подразумевает пожизненное наказание для жителей Гонконга за ряд преступлений.