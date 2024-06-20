США передадут Украине сотни ракет-перехватчиков к NASAMS и Patriot Белый дом: США передадут Украине сотни ракет-перехватчиков к NASAMS и Patriot

На Украину будут направлены сотни ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее он отказался подтвердить достоверность сообщений о готовящейся передаче Украине дополнительных ЗРК.

Что касается Patriot, то речь идет о сотнях, как я и говорил, до конца нынешнего финансового года и на протяжении следующего, 2025 финансового года, так что речь идет о сотнях. Речь идет о ракетах-перехватчиках как для систем Patriot, так и для NASAMS, для обеих программ, — заявил Кирби.

Политолог Евгений Михайлов считает, что США не захотят рисковать дорогостоящим оборудованием, поэтому не будут передавать Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot. По его мнению, американцы могут только обещать это сделать, но до дела не дойдет. Тем более, чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки машин, а это слишком большие траты, подчеркнул эксперт.

Между тем, глава Белого дома Джо Байден на саммите G7 сообщил, что Вашингтон заручился обязательствами пяти стран, согласно которым Украине поставят американские ЗРК Patriot вне очереди. По его словам, Киеву планируется передавать системы ПВО, пока не будут удовлетворены их потребности.