США перебросят бомбардировщики в Норвегию для «противодействия» России

https://static.news.ru/photo/67e0d718-6660-11eb-9bc8-96000091f725_660.jpg Фото: usairforce/flickr.com

ВВС США намерены передислоцировать более 200 военнослужащих с авиабазы в Техасе на аэродром Орланд в Норвегию, куда в скором времени будут переброшены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для выполнения заданий.

Находясь в Орланде, лётчики будут проводить операции на Крайнем Севере и работать с союзниками и партнёрами на всём европейском театре военных действий, — говорится в материале, опубликованном изданием Нидерландского авиационного сообщества Scramble.

Американские ВВС обнародовали в июне прошлого года новую стратегию обороны Арктики, в которой акцент был сделан на усилении присутствия в регионе и «противодействие угрозам со стороны России и Китая». Издание напоминает, что аэродром Орланд, куда будут доставлены бомбардировщики, расположен в 480 км от Северного полярного круга.

По словам преподавателя Академии Вооружённых сил Норвегии Турмуда Хейера, Норвегия является стратегически важной зоной для защиты США в северном регионе. Он выразил уверенность в интервью NRK, что в случае выхода из-под контроля противостояния Вашингтона и Москвы, Норвегия станет главным «полем битвы».

По мнению военного эксперта из США Джерри Хендрикса, переправка американских самолётов в Норвегию является очередной попыткой давления на Россию.

Вооружённые ракетами самолёты В-1В представляют серьёзную угрозу Северному флоту России. Совершая вылеты из Норвегии, Соединённые Штаты несомненно хотят показать, что эта угроза реальна, — сказал специалист.

Ранее в российском МИД высказались о возможных военных угрозах в Арктике. По словам посла по особым поручениям ведомства по международному сотрудничеству в регионе Николая Корчунова, сейчас они оцениваются как относительно низкие и каких-либо проблем, требующих военного решения в регионе, нет. Вместе с тем Корчунов отметил, что в регионе участились военные учения НАТО, в которых участвуют «неарктические» страны. Такая «интернационализация» связана с открывающимися возможностями освоения ресурсов региона.

Как сообщал NEWS.ru, российский МиГ-31 29 января поднялся в воздух для сопровождения над Баренцевым морем самолёта-разведчика ВВС Норвегии.