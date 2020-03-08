https://static.news.ru/photo/8a9f16d6-6263-11ea-8dac-fa163e074e61_660.jpg B-2 Spirit Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit переброшены ВС США с авиабазы в Миссури на авиабазу Лажеш на португальских Азорских островах. Количество самолётов, которых при перелёте над Атлантикой сопровождали заправщики KC-10 Extender, не называется.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейское командование ВС США.

Отмечается, что в Европе B-2 Spirit будут выполнять различные задания, что «позволит ознакомить членов экипажей с особенностями полётов на театре военных действий». Перелёт бомбардировщиков должен показать, что Соединённые Штаты готовы поддерживать своих союзников и партнёров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 февраля западные авиационные ресурсы разместили в публичном доступе мониторинговые данные. Согласно документам, два стратегических бомбардировщика США B-52H Stratofortress вылетели из Луизианы в сторону Европы. Отмечается, что их перелёт был зафиксирован над воздушным пространством Франции. Войска США регулярно практикуют такие полёты с целью отработать навыки трансатлантических перелётов.