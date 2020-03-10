https://static.news.ru/photo/2482a4d2-62e8-11ea-94ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Army/via Globallookpress.com

Руководитель Центрального командования Министерства обороны США Кеннет Маккензи рассказал о мерах для отражения атак Ирана. Пентагон принял решение о перебросе систем противоракетной обороны в Ирак.

Кроме того, на территорию страны будут доставлены системы защиты от баллистических ракет. Такое заявление Маккензи сделал в ходе слушаний в комитете палаты представителей конгресса страны по делам вооружённых сил, передаёт ТАСС.

Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет, в том числе в Ирак для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, 22 февраля 2020 года в столице Ирака произошла серия терактов. В результате происшествия пострадали 17 человек. С небольшой разницей во времени сработали взрывные устройства в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.