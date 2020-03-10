Руководитель Центрального командования Министерства обороны США Кеннет Маккензи рассказал о мерах для отражения атак Ирана. Пентагон принял решение о перебросе систем противоракетной обороны в Ирак.
Кроме того, на территорию страны будут доставлены системы защиты от баллистических ракет. Такое заявление Маккензи сделал в ходе слушаний в комитете палаты представителей конгресса страны по делам вооружённых сил,
Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет, в том числе в Ирак для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, 22 февраля 2020 года в столице Ирака произошла серия терактов. В результате происшествия пострадали 17 человек. С небольшой разницей во времени сработали взрывные устройства в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.
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