США отрицают давление на Германию из-за «Северного потока — 2»

Представители Госдепа заявили, что американские власти не ведут никаких переговоров с Германией с целью неофициально договориться о судьбе газопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением дипломаты выступили на специальном телефонном брифинге для представителей Конгресса США.
Речь даже идёт не о ведении переговоров, настаивают представители Госдепа, а об «обмене мнениями». Американская сторона таким образом доводит до сведения Германии свою обеспокоенность проектом в ходе «обычных дипломатических контактов»,
Ведение подобных переговоров отрицает и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери. Германия в данный момент работает над решением, которое, по уверению СМИ, должно убедить президента Джо Байдена не применять санкции в отношении «Северного потока — 2». Немецкие политики рассматривают возможность самостоятельного применения механизма для перекрытия газопровода в случае, если Россия, скажем, вновь начнёт оказывать давление на Украину и произвольно сократит поставки через её газотранспортную систему.
По информации Bloomderg, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы
Ранее NEWS.ru сообщал, что в отношении американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes инициирована проверка. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США.