США отрицают давление на Германию из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/8054f9ee-793b-11eb-ae0a-96000091f725_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Представители Госдепа заявили, что американские власти не ведут никаких переговоров с Германией с целью неофициально договориться о судьбе газопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением дипломаты выступили на специальном телефонном брифинге для представителей Конгресса США.

Речь даже идёт не о ведении переговоров, настаивают представители Госдепа, а об «обмене мнениями». Американская сторона таким образом доводит до сведения Германии свою обеспокоенность проектом в ходе «обычных дипломатических контактов», пишет Axios.

Ведение подобных переговоров отрицает и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери. Германия в данный момент работает над решением, которое, по уверению СМИ, должно убедить президента Джо Байдена не применять санкции в отношении «Северного потока — 2». Немецкие политики рассматривают возможность самостоятельного применения механизма для перекрытия газопровода в случае, если Россия, скажем, вновь начнёт оказывать давление на Украину и произвольно сократит поставки через её газотранспортную систему.

По информации Bloomderg, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы не хочет вводить санкции в отношении Германии из-за «Северного потока — 2» и считает более приоритетным найти дипломатическое решение вопроса. Он апеллирует к тому, что Америке надо «оправиться» от ущерба, нанесённого ей Трампом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в отношении американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes инициирована проверка. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США.