США отреагируют на инцидент с Навальным после получения данных ОЗХО

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Соединённые Штаты отреагируют на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным после того, как будут известны все факты. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам политика, власти страны ожидают результатов от Организации по запрещению химического оружия на следующей неделе.

Когда было применено химическое оружие против Скрипалей, мы однозначно отреагировали. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти, как только будут в распоряжении все факты, — передаёт Bild слова Помпео.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарушением международного права. Представитель Североатлантического альянса также призвал к «сильной международной реакции» на произошедшее во время выступления по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне. Столтенберг вновь обратился к Москве с просьбой полностью и прозрачно расследовать инцидент с Навальным.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.