США отразили атаку беспилотников на свои войска в Ираке Reuters: США отразили атаку двух беспилотников на свои войска в Ираке

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Американские военные предотвратили атаку двух беспилотников на свои войска в Ираке, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из США. По их словам, дроны собирались ударить по авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска.

По данным Reuters, беспилотники атаковали авиабазу США рано утром 18 октября. Собеседники агентства отказались говорить, кто именно запустил дроны, однако они подчеркнули, что нападение произошло в связи с напряженностью в регионе из-за войны между Израилем и Палестиной.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские Военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь «Аль-Ахли». По последним данным, число погибших в результате удара по госпиталю увеличилось до 800 человек, среди них много женщин и детей. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами. Он добавил, что «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу».

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что политика Израиля и мирового сообщества стала причиной эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, Ирак поддерживает мирное решение конфликта и может оказать содействие в урегулировании.

Во время встречи с иракским премьером президент России Владимир Путин заявил, что кризис на Ближнем Востоке является ярким примером провала политики США. По его словам, решением конфликта между Израилем и Палестиной может стать реализация меры ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства. Глава государства призвал свести к минимуму ущерб мирному населению. По его словам, Россия донесла подобную свою позицию до обеих сторон конфликта.