США отправят еще один дрон в район падения MQ-9 CNN: США отправят в район Крыма аналог сбитого над Черным морем БПЛА MQ-9 Reaper

Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американские власти планируют направить другой летательный аппарат, похожий на сбитый беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем, в район Крыма, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что США хотят оценить затраты и выгоду от полетов беспилотных аппаратов вблизи границ России.

США рассматривают еще один полет беспилотника над Черным морем в ближайшие дни, похожего на тот, что сбит в Крыму, — сказано в публикации.

По информации издания, военные опасаются, что подобные операции у границ РФ создают риск прямого столкновения с российскими военными. По этой причине, по мнению собеседников телеканала, в Пентагоне отмечают, что сбор разведданных может существенно снизиться.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.