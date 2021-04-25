США отправили «сверхсекретный» самолёт следить за отводом войск РФ

https://static.news.ru/photo/b8fdcc9c-a60b-11eb-b55d-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Американский самолёт-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряжённости на российско-украинской границе. Причём самолёт-шпион поднялся в небо уже после того, как войска РФ начали возвращаться к местам постоянной дислокации, сообщает Daily Mail.

Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве, — отмечает издание.

Прежде этот «сверхсекретный» самолёт часто видели над авиабазой в английском Глостершире. Вылеты разведчика тогда не комментировали ни в Министерстве обороны Великобритании, ни в ВВС США, подчёркивает Daily Mail.

Ранее стало известно, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения над Тихим океаном самолёта-разведчика США RC-135. Борт намеревался приблизиться к российским границам. Заметив, что в его сторону приближается российский истребитель, американский борт развернулся и улетел обратно.