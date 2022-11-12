США отправили на Ближний Восток бомбардировщики для демонстрации силы Politico: США отправили на Ближний Восток бомбардировщики для демонстрации силы Ирану

Фото: Ssgt. Zade Vadnais/Planetpix / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американское руководство отправило на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, способные перевозить ядерное оружие, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. В военном ведомстве отметили, что данный шаг должен послужить демонстрацией силы Ирану. В Пентагоне выдвинули предположение, что Тегеран планирует атаку на Саудовскую Аравию.

Отправка двух американских бомбардировщиков В-52 на Ближний Восток является демонстрацией силы Ирану. Официальные лица полагают, что Тегеран планирует нападение на Саудовскую Аравию, — сказано в публикации.

В США считают, что целью может стать энергетическая инфраструктура саудитов.

США, «евротройка» (Великобритания, Франция, Германия) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее потребовали от Ирана срочных объяснений по поводу найденных ранее на трех его ядерных объектах частиц урана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на предварительный текст резолюции, обсуждающийся в Совете управляющих МАГАТЭ. В тексте сообщается, что Иран должен «действовать во исполнение своих обязательств, предпринять шаги без промедления».