США отправили атомную подлодку в сторону Ближнего Востока AP: США отправили атомную подлодку в сторону Ближнего Востока

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атомная подводная лодка ВМС США

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки отправили в сторону Ближнего Востока атомную подводную лодку, способную перевозить до 154 ракет Tomahawk, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя 5-го флота американских ВМС Тимоти Хокинса. По его словам, 7 апреля подлодка прошла через Суэцкий канал. Он подчеркнул, что меры были приняты для обеспечения безопасности на море.

Она способна нести до 154 крылатых ракет Tomahawk и развернута в составе 5-го флота США для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море, — сказал Хокинс.

По мнению авторов публикации, таким образом США хотят продемонстрировать свою силу перед Ираном.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон снял с повестки восстановление ядерной сделки с Тегераном и не прогнозирует какого-либо прогресса в ближайшем будущем. До этого президент США Джо Байден в кулуарах предвыборного митинга заявил, что ядерная сделка с Ираном мертва, и подчеркнул, что Белый дом не станет объявлять об этом официально.