США отложили поставку F-16 в Болгарию из-за боязни утечки данных в Россию

Соединённые Штаты на неопределённый срок отменили поставку истребителей F-16 в Болгарию из-за опасений об утечке данных в Россию, сообщает Euractiv со ссылкой на бывших чиновников страны. Издание отмечает, что пока что ни один болгарин не был обвинён в шпионаже в пользу РФ по вопросу истребителей.

Экс-министр обороны Болгарии Велизар Шалманов подчеркнул, что нет полной уверенности в том, что технология по защите информации сработает на 100% и именно по этой причине поставки F-16 затягиваются.

Мы испытываем трудности в процессе защиты секретной информации. <...> Я предполагаю, что поставка F-16 затягивается именно по этой причине, так как безопасность технологий не гарантирована на 100 процентов, — сказал он.

Похожее мнение выразил бывший глава военного ведомства Болгарии Тодор Тагаев. Он призвал всерьёз заняться защитой секретной информации, а также напомнил, что страна всё ещё допускает российских представителей к военной авиабазе «Граф Игнатьево».

Нужна 110-процентная гарантия, что ноги русских там точно не будет, — сказал Тогаев.

Ранее власти Болгарии ввели запрет на заход в морские и речные порты судов из России в связи с санкциями Евросоюза. Исключение будет сделано только для кораблей, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех судов, которые перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.