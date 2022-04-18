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США отложили поставку F-16 в Болгарию из-за боязни утечки данных в Россию

14:51, 18 апреля 2022
США отложили поставку F-16 в Болгарию из-за боязни утечки данных в Россию Истребители F-16 Fighting Falcon Фото: Or-8 Florian Fergen/Allied Joint/Global Look Press
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Соединённые Штаты на неопределённый срок отменили поставку истребителей F-16 в Болгарию из-за опасений об утечке данных в Россию, сообщает Euractiv со ссылкой на бывших чиновников страны. Издание отмечает, что пока что ни один болгарин не был обвинён в шпионаже в пользу РФ по вопросу истребителей. 

Экс-министр обороны Болгарии Велизар Шалманов подчеркнул, что нет полной уверенности в том, что технология по защите информации сработает на 100% и именно по этой причине поставки F-16 затягиваются.

Мы испытываем трудности в процессе защиты секретной информации. <...> Я предполагаю, что поставка F-16 затягивается именно по этой причине, так как безопасность технологий не гарантирована на 100 процентов, — сказал он.

Похожее мнение выразил бывший глава военного ведомства Болгарии Тодор Тагаев. Он призвал всерьёз заняться защитой секретной информации, а также напомнил, что страна всё ещё допускает российских представителей к военной авиабазе «Граф Игнатьево».

Нужна 110-процентная гарантия, что ноги русских там точно не будет, — сказал Тогаев.

Ранее власти Болгарии ввели запрет на заход в морские и речные порты судов из России в связи с санкциями Евросоюза. Исключение будет сделано только для кораблей, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех судов, которые перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

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