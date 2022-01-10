США отказались обсуждать с Россией другие страны без их участия

Вашингтон не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без участия представителей этих государств, заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после переговоров американской и российской сторон по гарантиям безопасности. Так она ответила на один из пунктов проекта договора, предложенного РФ. При этом Соединённые Штаты готовы обсуждать вопрос об ограничении военных учений и размещении ракет, передаёт РИА Новости.

Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО. Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнёрами по двусторонним вопросам, — подчеркнула она.

По её словам, Вашингтон готов обсуждать взаимное ограничение масштабов военных учений и повышение их открытости. Она отметила, что эта тема, вероятно, будет обсуждаться на ближайшем саммите Россия — НАТО. При этом вопрос о численности американских войск в Европе не стоит на повестке дня, отметила она.

Шерман рассказала, что продолжавшееся почти восемь часов обсуждение было прямолинейным и откровенным. По её словам, это были не переговоры, а дискуссии для уточнения позиций сторон. После этого мероприятия США намерены обсудить его итоги с европейскими партнёрами. По итогам всех контактов Вашингтон примет решение о дальнейших переговорах с Москвой.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.

Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американской руководил заместитель госсекретаря Уэнди Шeрман.

Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.

Кроме того, в документах отмечается, что Россия и НАТО не должны создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.