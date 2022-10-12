США отказались договариваться с Россией о разрешении конфликта на Украине Госдеп: США отказались от имени Киева договариваться с Россией о разрешении конфликта

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США не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании кризиса между двумя странами. Этим должны заниматься непосредственно Киев и Москва. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.

Мы дали четко понять, что правительство США не берет на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину. Если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец текущей войне, то ею в конечном счете должны воспользоваться Россия и Украина, — сказал Прайс.

Он добавил, что Вашингтон готов контактировать с Москвой на высоком уровне на тему освобождения осужденных в США и РФ американских и российских граждан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить переговоры с российским лидером, который в настоящее время «действует жестоко». Он уточнил, что если бы его встреча с Путиным состоялась, то он хотел бы обсудить судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит телефонное общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Он призвал президента РФ вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.