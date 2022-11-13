США осудили взрыв в Стамбуле Белый дом осудил взрыв в Стамбуле, выразил соболезнования семьям погибших

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Власти США осудили взрывы в Стамбуле и выразили соболезнования семьям погибших. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также подтвердила готовность Вашингтона к сотрудничеству с Турцией в противодействии терроризму.

США решительно осуждают акт насилия, имевший место сегодня в Стамбуле. Мыслями мы с пострадавшими, также мы выражаем наши глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы стоим плечом к плечу с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом, — говорится в письменном заявлении представителя Белого дома.

Мощный взрыв произошел на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Министерстве юстиции страны расценили произошедшее как теракт. Глава ведомства Бекир Боздаг отметил, что власти республики в настоящее время не имеют данных о том, какая террористическая организация несет ответственность за произошедшее. Он также сообщил, что рассматриваются две версии взрыва.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шести погибших. По словам вице-президента страны Фуата Октая, пострадал 81 человек.

В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре турецкого Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.