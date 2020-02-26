https://static.news.ru/photo/a5bb4578-58b5-11ea-b5b1-fa163e074e61_660.jpg ЗРК Patriot в Германии Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Соединённые Штаты не выражали готовность немедленно поставить Турции комплексы Patriot. Об этом 26 февраля заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

У США нет комплексов Patriot, которые они могли бы предоставить нам прямо сейчас, — приводит слова главы государства агентство Anadolu.

При этом Эрдоган подтвердил, что Турция обращалась с таким предложением к властям Соединённых Штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что Анкара сообщила о потерях на территории Сирии. Турция запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам. Причиной стало нападение последних на поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал действия Турции, начавшей военную операцию в сирийском Идлибе, нарушением договорённостей по сирийскому урегулированию.