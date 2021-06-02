США опровергли собственную версию о лабораторном происхождении COVID

https://static.news.ru/photo/c2824974-c42d-11eb-a399-96000091f725_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США решили отказаться от собственной версии о распространении COVID-19 вследствие якобы его «утечки» из китайской лаборатории. Глава Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз опроверг такой сценарий развития событий. Об этом сообщает «Царьград».

По его словам, в Вашингтоне не могут доказать эти обвинения, поскольку нет никаких «экстраординарных доказательств» в пользу этой версии. Коллинз отметил, что следует понимать разницу между различными гипотезами о происхождении COVID-19.

Некоторые из них довольно невероятны, некоторые всё же правдоподобны. <...> Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств, — отметил специалист.

Власти США рассматривают версию лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. 7 мая члены Республиканской партии представителей конгресса начали расследование, в котором хотят проверить эту гипотезу. Парламентарии потребовали от правительства страны опубликовать все данные, которые у него есть.

Ранее американская разведка получила данные, которые могут найти источник возникновения коронавируса. Эта информация ещё не расшифрована, для её систематизации потребуется компьютерный анализ. Спецслужбы сумели получить сведения о передвижениях работников лаборатории в китайском городе Ухань. Кроме того, они обладают данными о характере вспышки в городе и за его пределами.