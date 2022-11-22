США определят предельную цену на нефть из России WSJ: ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на нефть из РФ на уровне около $60

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ЕС и G7 могут 23 ноября согласовать потолок цен на нефть из РФ на уровне около $60 за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Рассматривается также возможность установления лимита цен на нефть из РФ на уровне $70 за баррель

Отмечается, что если все страны «большой семерки» поддержат американское предложение, то уровень потолка цен огласят в тот же день. Если будут возражения, консультации продолжатся. По замыслу инициаторов, потолок цен призван ограничить доходы РФ от экспорта нефти, и одновременно сохранить наше «черное золото» на мировых рынках с целью избежать скачка цен на энергоносители.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или будет сокращать добычу. По его мнению, политизация энергетики чревата дефицитом ресурсов.

Ранее директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев считает, что потолок цен на российскую нефть, который планируют ввести страны G7 и Евросоюза, окажется весьма «дырявым» и его можно будет обойти. По его словам, юридических возможностей избежать запрета на страхование и перевозку нефти выше лимита существуют сотни.