США ограничили экспорт тостеров и кофемашин в Россию Минторг США расширил запрет на экспорт 276 позиций товаров в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство торговли Соединенных Штатов расширила перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию. В новый ограничительный список попали 276 наименований различных товаров, включая кофемашины, тостеры и смартфоны стоимостью более $300.

Помимо этого, в перечне подобных товаров оказались пылесосы с электродвигателем и электронные весы, стоимость которых выше $100, кондиционеры и холодильники дороже $750, принтеры и микроволновые печи с ценником более $300. Также в списке значатся посудомоечные машины и звукозаписывающее оборудование.

Ранее Евросоюз утвердил десятый пакет санкций против России и ввел торговые ограничения на сумму в €11,4 млрд, расширив перечень товаров, запрещенных к экспорту в РФ. В этот список вошли спецтехника, запчасти, электроника и тяжелая строительная техника, которая может использоваться для военных или фортификационных действий. ЕС также запретил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения «во избежание обхода санкций». Кроме того, ограничительные меры введены против семи компаний из Ирана, производящих дроны.