США оценили вероятность договорённостей с ФРГ по «Северному потоку — 2»

Представитель американской администрации заявил, что США не ждут формальных договорённостей с ФРГ по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден встретятся в четверг, 15 июля. Стороны обсудят несколько тем, в том числе «Северный поток — 2».

Мы не ожидаем никаких официальных заявлений или чётких выводов из грядущей встречи лидеров по «Северному потоку — 2», — говорится в заявлении.

Представитель американской администрации добавил, что стороны продолжают обсуждать этот вопрос.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет заявил, что при запуске «Северного потока — 2» следует поставить условие о неиспользовании газопровода в геополитических целях.