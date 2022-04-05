США объявят о новых санкциях против России 6 апреля

США в среду, 6 апреля, объявят о новых санкциях против России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга, пишет ТАСС.

По её словам, санкции, скорее всего, будут направлены против должностных лиц и членов их семей, но пока, отметила официальный представитель администрации президента США, у неё «более подробной» информации нет.

У меня нет более подробной информации <...> в данный момент. <...> Вы можете ожидать, что они будут направлены против должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих [властям] РФ финансовых институтов и государственных предприятий. <...> Эти объявления будут сделаны завтра, — пообещала Псаки.

Новые санкции будут включать запрет на новые инвестиции в Россию. Также они призваны ослабить ключевые элементы власти. Джен Псаки отметила, что по убеждениям президента Джо Байдена, война США и Росси не отвечала бы интересам Вашингтона.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США намерены расширить антироссийский санкционный список, включив в него ряд российских банков, в том числе «Сбер».