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Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу 26 октября

22:41, 25 октября 2020 122
Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

В Соединённых Штатах объявили, что в Нагорном Карабахе 26 октября начнётся новое гуманитарное перемирие.

Режим прекращения огня вступит в силу в 19:00 по московскому времени.

США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта, — говорится в совместном заявлении США, Азербайджана и Армении.

Документ опубликован на сайте Государственного департамента США.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал «разобраться» с военным конфликтом в Нагорном Карабахе. Ситуацию он называет «лёгким случаем».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

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