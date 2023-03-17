США обвинили в желании развязать войну против России Ведущий Fox News Карлсон: американские политики хотят развязать войну с Россией

Фото: Offenberg / www.imago-images.de / Global Look Press

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил во время своей передачи, что действия американских политиков могут серьезно обострить натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой. По его словам, Вашингтон намеренно втягивает страну в прямое столкновение с Россией. Он напомнил о скандальном заявлении сенатора Линдси Грэма, который предложил сбивать российские самолеты в нейтральном воздушном пространстве.

Что ж, похоже, нас ожидает прямое столкновение с Россией и Китаем, хотим мы этого или нет. Можно ли говорить о защите демократии и одновременно навязывать своим гражданам войну, которой они не хотят? Нельзя, поэтому демократы паникуют, — сказал Карлсон.

Он добавил, что именно представители Демократической партии продвигают идею применения силы против Москвы.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.