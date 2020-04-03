Американцев обвинили в перехвате заказанных Германией китайских масок

https://static.news.ru/photo/23a41342-75c2-11ea-a55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Deng Hua/XinHua/Global Look Press

Германия обвинила США в перехвате защитных масок для медперсонала, которые Берлин заказал в Китае. Ранее в перехвате поставок китайских масок американцев обвинили французы.

Партия, состоявшая из 400 тысяч экземпляров, не прибыла в Берлин, так как оказалась перехвачена Соединёнными Штатами и перенаправлена в США, — пишет газета Tagesspiegel.

Как писал NEWS.ru, глава французского региона Гранд-Эст Жан Роттнер ранее заявил, что американцы пытаются перекупить защитные маски, отправляемые из Китая по заказу Парижа. Он рассказал, что на лётное поле приезжают американцы, достают наличные деньги и платят втрое, а то и вчетверо дороже, поэтому за французские заказы приходится реально бороться. Ранее министр здравоохранения Оливье Веран сообщил, что Франция заказала у Китая миллиард масок.