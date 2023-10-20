США обвинили в многолетней охоте за российскими гражданами Посольство РФ: США 15 лет ведут охоту за россиянами в других государствах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США в течение 15 лет ведут охоту за россиянами в других государствах, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне. Также отмечаются «нечеловеческие условия» тюремного содержания граждан России и отказы в предоставлении им медицинской помощи.

Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря госдепартамента США Миллера. На этот раз чиновник пытался «очернить» нашу страну «страшилками» о небезопасности поездок в Россию американцев. Примечательно, что мифы <...> исходят от представителя страны, которая на протяжении 15 лет ведет настоящую охоту за российскими гражданами в третьих государствах. Количество инцидентов такого рода превысило 60. После ареста и экстрадиции соотечественники сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия, — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты потребовали от властей США прекратить преследование россиян, соблюдать их законные права и «отказаться от насаждения русофобской риторики».

Весной текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в тюрьмах США находятся около 60 россиян. При этом американская сторона при экстрадиции граждан РФ из третьих стран не выполняла требования двусторонней консульской конвенции, подчеркнул министр.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что выпады США против российского руководства являются неуместными и неприемлемыми. По его мнению, такая риторика еще больше подогревает и без того процветающую на Западе русофобию. Таким образом Антонов прокомментировал интервью президента США Джо Байдена, в котором американский лидер предложил вообразить мир без российского главы Владимира Путина.

Российский посол также отметил, что США должны сосредоточить свои усилия на решении глобальных проблем вместо попыток нанести России поражение. Антонов выразил опасения относительно усилий, которые предпринимает Запад для достижения «стратегического поражения» РФ. Он подчеркнул, что попытки одержать победу над российскими военными на поле боя обречены на провал.