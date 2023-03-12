США обвинили в милитаристской внешней политике, грозящей войной с Китаем Global Times: милитаристская внешняя политика толкает США к войне с Китаем

Фото: US Army

Военнослужащие армии США

Милитаристская внешняя политика США подталкивает Вашингтон к войне с Китаем, считает отставной офицер морской пехоты и бывший сотрудник Пентагона Франц Гейл. Он написал в статье для Global Times, что взаимодействие Соединенных Штатов Америки с другими странами было переведено на военные рельсы ради удовлетворения интересов оборонно-промышленного комплекса, что привело к атрофии американской дипломатии.

Многие будут возражать и настаивать на сохранении примата дипломатии во всей внешней политике США. Одним из способов проверки этого утверждения мог бы стать вопрос о том, насколько хорошо госсекретарь знаком с перспективами нашего основного конкурента Китая по деликатному вопросу острова Тайвань, — заявил Гейл.

Обозреватель указал на то, что в условиях существующей угрозы госсекретарь США Энтони Блинкен не только не прочитал «Белую книгу» КНР под названием «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху», но и не встретился со своим китайским коллегой для совместной выработки ответственного подхода к предотвращению вооруженного конфликта.

Гейл считает, что в последние годы громкая победа в Ираке во время операции «Буря в пустыне» позволила США ощутить себя сверхдержавой после череды неудач на Корейском полуострове, во Вьетнаме, Иране и Ливане. По его мнению, с момента успеха в Кувейте американских военных стали уважать в обществе, и они начали затмевать дипломатов. По этой причине советниками президента США стали генералы, сократившие число предложений о дипломатических вариантах урегулирования конфликтов.

6 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США проводят кампанию по сдерживанию Китая, несущую беспрецедентные вызовы для Пекина. Президент США Джо Байден в свою очередь отверг критические высказывания, подчеркнув, что претензии КНР не имеют большого значения.