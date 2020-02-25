https://static.news.ru/photo/7c022f1e-57e6-11ea-a756-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Christy Bowe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео рассказал, что перемирия в Сирии достичь очень трудно. По его словам, Россия, Иран и президент САР Башар Асад блокируют все предложения.

Он отметил, что власти США работают с руководством ООН над получением гуманитарного доступа, заблокированного РФ.

Все предложения по прекращению огня подрывали Асад, русские и иранцы. Все усилия, которые предприняли в ООН для созыва конституционного комитета, <...> также подрывали эти три стороны, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что проблема перемирия существует давно, передаёт РИА Новости.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Она уничтожила 250 боевиков, писал NEWS.ru.