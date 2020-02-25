Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео рассказал, что перемирия в Сирии достичь очень трудно. По его словам, Россия, Иран и президент САР Башар Асад блокируют все предложения.
Он отметил, что власти США работают с руководством ООН над получением гуманитарного доступа, заблокированного РФ.
Все предложения по прекращению огня подрывали Асад, русские и иранцы. Все усилия, которые предприняли в ООН для созыва конституционного комитета, <...> также подрывали эти три стороны, — подчеркнул он.
Чиновник добавил, что проблема перемирия существует давно,
С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Она уничтожила 250 боевиков, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен