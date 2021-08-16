В США обвинили Россию в краже украинского флота

При возвращении Крыма в 2014 году Россия украла большую часть флота Украины. Об этом пишет американское издание National Interest.
Колумнист Себастьян Роблин
По словам представителя СМИ, Киеву начали возвращать часть судов, однако процессу помешало ухудшение отношений с Москвой, в настоящий момент базы ВМС Украины есть только в Одессе и Николаеве.
Как отмечается, другие страны, в том числе и США, оказывают Украине военную поддержку в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Однако, по словам эксперта, многие считают планы по восстановлению флота глупой затеей из-за доминирующего положения ВМФ России в Чёрном море.
Ранее генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России значительно превосходят украинские. Он сравнил армию Украины с карликом, а Вооружённые силы России с великаном и подчеркнул, что нельзя обманывать украинский народ, говоря о военной мощи страны.