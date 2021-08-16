В США обвинили Россию в краже украинского флота

При возвращении Крыма в 2014 году Россия украла большую часть флота Украины. Об этом пишет американское издание National Interest.

Колумнист Себастьян Роблин отметил , что Киев потерял полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Вместе с тем около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности и перешли на сторону России.

По словам представителя СМИ, Киеву начали возвращать часть судов, однако процессу помешало ухудшение отношений с Москвой, в настоящий момент базы ВМС Украины есть только в Одессе и Николаеве.

Как отмечается, другие страны, в том числе и США, оказывают Украине военную поддержку в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Однако, по словам эксперта, многие считают планы по восстановлению флота глупой затеей из-за доминирующего положения ВМФ России в Чёрном море.

Ранее генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России значительно превосходят украинские. Он сравнил армию Украины с карликом, а Вооружённые силы России с великаном и подчеркнул, что нельзя обманывать украинский народ, говоря о военной мощи страны.