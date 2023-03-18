США обвинили Пекин в попытке скрыть от мира зверства КНДР

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look press

Линда Томас-Гринфилд

США обвинили Китай в попытке скрыть от мира зверства Северной Кореи из-за блокировки Пекином интернет-трансляции заседания Совбеза ООН, посвященного нарушениям прав человека в КНДР, сообщает Reuters. Несмотря на решение КНР заблокировать трансляцию, на встрече присутствовали представители СМИ. Заседание было организовано США и Албанией.

Некоторые члены Совета Безопасности ООН слишком рьяно готовы ограждать режим от ответственности, — заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

По данным Reuters, китайские дипломаты разослали коллегам по СБ ООН письмо, в котором указали, что обсуждение темы нарушения прав человека со стороны Пхеньяна «не принесет никакой пользы». В письме подчеркивалось, что Китай изначально был против проведения этой неформальной встречи. Китай придерживается позиции, что Совбез ООН, состоящий из 15 членов, не должен обсуждать вопросы прав человека.

Использование веб-телевидения ООН для прямого вещания — пустая трата ресурсов, — высказался китайский дипломат Син Цзишэн.

Как отмечает Reuters, для организации онлайн-трансляции заседания на это должны дать согласие все 15 стран — членов СБ ООН.

Ранее северокорейская газета Rodong Sinmun написала, что сотни тысяч жителей КНДР изъявили желание записаться в армию страны для борьбы с Соединенными Штатами. По данным издания, только за 17 марта такое желание выразили 800 тысяч человек.