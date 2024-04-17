США обвинили КНР в прямой причастности к опиоидной эпидемии в стране

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Конгресс США обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в стране, сообщили члены парламента Соединенных Штатов в докладе под названием «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе». В документе отмечается, что КНР «напрямую субсидирует производство и экспорт запрещенного фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот».

Кроме того, конгрессмены обвинили партию в пособничестве китайским компаниям, якобы торгующим фентанилом и нужными для его производства прекурсорами, а также «полной или частичной поддержке» производителей наркотических веществ. По мнению законодателей, продажа запрещенных веществ с очень низкой наценкой привела к их «неограниченным и нескончаемым поставкам из Китая в Мексику», через которую, по мнению американских парламентариев, они попадают в США.

В ноябре 2023-го председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом согласился помочь Вашингтону бороться с китайскими наркотиками на территории США. Глава Белого дома подчеркнул, что эта договоренность «спасет жизни», и выразил признательность китайскому лидеру за готовность к сотрудничеству в этом направлении.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.