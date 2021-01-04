США обвинили Иран в «ядерном шантаже» из-за решения обогащать уран до 20%

https://static.news.ru/photo/defdd4fa-4ed6-11eb-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: magateorg/facebook.com

Американские власти расценивают решение Ирана обогащать уран до 20% как ядерный шантаж, заявил представитель Госдепа.

По мнению представителя ведомства, попытки «шантажа» будут терпеть неудачу, и США рассчитывают на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет отслеживать и сообщать о «любой новой ядерной деятельности Ирана», передаёт РИА Новости.

Программа обогащения, которую проводил Иран, изначально разрабатывалась в секрете, в том числе и в Фордо, и Иран сохранил большой архив записей из прошлой программы ядерного оружия, а также многих ключевых сотрудников, которые руководили этой программой. США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка, — заявил собеседник агентства.

4 января Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%. МАГАТЭ после предоставления обновлённого ВИК (вопросника по информации о конструкции) подтвердило это. Ранее в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщалось, что Иран планирует установить ещё три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе по обогащению урана в Натанзе.

Власти Ирана решили форсировать принятие закона об увеличении уровня обогащения урана из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при Министерстве обороны страны. Если закон примут, то он обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%, писал NEWS.ru.