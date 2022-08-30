США обвинили Иран в передаче России беспилотников Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Иран передал России партию беспилотников

Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила правительство Ирана в передаче партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Представитель администрации президента США добавила, что в поставку были якобы включены БПЛА Mohajer-6 и Shahed. По её словам, партия была доставлена с помощью российского транспортного самолёта, пишет ТАСС.

Мы считаем, что Россия уже получила партию беспилотников типа Mohajer-6 и Shahed из Ирана в августе, — заявила Жан-Пьер.

Она при этом не предоставила журналистам доказательства передачи Москве летальных аппаратов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сообщения в СМИ о поставках иранских беспилотников России являются «вбросом». По его словам, издание The Washington Post, первое сообщившее о беспилотниках, часто в последнее время публикует непроверенную информацию.

30 августа американская газета сообщила, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Отмечалось, что Россия получила как минимум два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. Также сообщалось, что часть из них уже вышла из строя.