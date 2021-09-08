США обучат украинских военных управлять толпой с помощью спецсредств

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Госдепартамент США объявил о намерении провести курс базовой подготовки по переговорам в кризисных ситуациях для украинских силовиков. В программу обучения войдёт отработка различных сценариев управления толпой с помощью спецсредств, сообщает RT.

Силовиков будут обучать основам переговорного процесса и работе с заложниками.

Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности помогает правительству Украины в повышении эффективности работы правоохранительных органов, — говорится в запросе американского ведомства на предоставление услуг по размещению участников программы.

Тренировки будут проходить в детско-юношеской спортивной школе «Пуща-Водица», которая расположена на окраине Киева, а также в близлежащих лесах и парках.

Уличные объекты, отмечает Госдеп, будут хороши для отработки сценариев по освобождению заложников, а также управления толпой с помощью громкоговорителей и муляжей оружия.

Тренинг планируется провести с 28 сентября по 24 ноября.

Ранее сообщалось, что власти Украины выступают за расширение программы обучения военных инструкторами из США. Восьмая ротация американских военных инструкторов произошла во Львовской области 16 апреля.