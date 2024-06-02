США обсудили с ФРГ возможности изъятия активов РФ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил в Берлине на встрече с немецкими чиновниками попытки Запада использовать замороженные активы России, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства. Встреча с вице-канцлером ФРГ, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком, представителями МИД Германии и ее ведущими предпринимателями состоялась 30–31 мая.

В публикации казначейства США сказано, что стороны обсудили сотрудничество по вопросам нацбезопасности и экономики. Например, приписываемые РФ «попытки покупать чувствительные технологии и продукцию двойного назначения». Адейемо и немецкие политики затронули проблему обхода Москвой санкций за счет Китая и третьих стран, а также «использование российских суверенных активов».

Бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу ранее заявил, что конфискация замороженных активов России в пользу Украины станет опасным шагом со стороны Запада. Он пояснил, что «безрассудный захват» активов не только не поможет Киеву укрепить оборону, но и затянет конфликт с Москвой. По словам специалиста, самое опасное последствие конфискации активов РФ заключается в том, что западным странам станет «еще труднее закончить войну, которую не следовало начинать». Москва воспользуется незаконным присвоением своей собственности как новым поводом продолжать борьбу до победы, подчеркнул Бэндоу.