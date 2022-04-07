США обнародовали дополнение к санкционному списку против РФ

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Минфин США заявил о дополнениях в санкционных списках, составленных против России. За связь с Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК) под ограничения попали восемь россиян и 29 организаций, сообщается на сайте ведомства.

За связь с Объединённой судостроительной корпорацией, — пояснили в минфине своё решение.

Санкции введены, в частности, в отношении председателя совета директоров ОСК Георгия Полтавченко и генерального директора ОСК Алексея Рахманова.

Также рестрикции ввели против некоторых судостроительных компаний, среди которых названы «Адмиралтейские верфи», «Лотос» и «Янтарь». Попали под санкции и конструкторские бюро — Невское ПКБ, «Вымпел», «Алмаз» и «Рубин».

Ранее стало известно, что министерство торговли США наложило экспортные санкции на три российские авиакомпании — «Аэрофлот», Azur Air и Utair. Срок запрета на экспорт и реэкспорт продукции из США составит 180 дней. Представители американского Минторга предупредили частных предпринимателей о «суровых последствиях» в случае нарушения правил.