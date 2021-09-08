США обеспокоились отсутствием женщин в правительстве Афганистана

США выразили обеспокоенность в связи с тем, что объявленный список нового правительства Афганистана состоит исключительно из членов «Талибана» (запрещён в РФ) и в нём нет женщин. Об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента, сообщает ТАСС.

Мы давали ясно понять, что, по нашему мнению, афганский народ заслуживает инклюзивного правительства, — сообщил представитель.

По его словам, Вашингтон понимает, что на данный момент речь идёт о временном правительстве, однако судить о талибах будут «по их действиям, а не по словам». Первостепенной задачей, как сообщается, является вывоз из Афганистана иностранцев и местных жителей с зарубежными проездными документами.

Представитель Госдепартамента выразил надежду на то, что территория Афганистана не будет использоваться как угроза другим странам, а талибы разрешат гуманитарный доступ для оказания поддержки афганскому народу. Он добавил, что «мир внимательно наблюдает за происходящим».

Ранее талибы объявили состав нового правительства. Исполняющим обязанности премьера Афганистана стал Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей «Талибана», находящийся под санкциями ООН с 2001 года. Талибы также заявили, что объявленный состав правительства является временным.