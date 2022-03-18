США обеспокоили шаги Саудовской Аравии в сторону Китая

Эр-Рияд приступил к «тревожным переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани вместо долларов. На это его подтолкнуло «бесцеремонное презрение» к Саудовской Аравии со стороны властей США. Об этом говорится в статье за авторством Андреа Видбург в издании The American Thinker.

По словам автора, на сегодняшний день американский доллар представляет собой мировую резервную валюту, которая должна быть стабильной и легкодоступной, должна считаться своеобразным «убежищем». В результате она растёт благодаря своему статусу. Это же статус поддерживает значительную долговую нагрузку США.

Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно, — пишет Видбург.

Причиной такого решения стало отсутствие доверия Эр-Рияда к США при президентстве Джо Байдена. Недовольство вызывает отсутствие поддержки со стороны Вашингтона в ходе противостояния в Йемене, стремление США заключить сделку по иранской ядерной программе и поспешный вывод военнослужащих США из Афганистана. По мнению автора материала, две из трёх названных причин должны тревожить и самих американцев: сделка с Ираном ускорит их ядерную программу, а вывод войск из Афганистана является символом краха американской военной мощи.

Видбург считает, что администрация Байдена вдохновляется «извращённой показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к „зелёной“ энергии», при этом относится к Саудовской Аравии «с бесцеремонным презрением», это и привело к нынешнему развитию событий.

Однако по ряду факторов сделка с юанем может не стать «первой ласточкой грядущей катастрофы». США покупают у саудитов лишь четверть того количества нефти, что завозилась в 1990-х. При этом доллар США намного стабильнее юаня, а Китай кажется крепче, чем есть на самом деле, «как некогда Советский Союз».

Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждёт гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена, — заключает Видбург.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир Инвестиций» Максим Шеин заявил, что американский доллар уже перестаёт быть основной мировой валютой. Он добавил, что валюта Соединённых Штатов «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Ещё одной причиной краха доллара, по мнению эксперта, является процесс деглобализации. Он напомнил, что в 2016 году МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют. С тех пор, по словам аналитика, крупные страны стали сокращать долю расчётов в долларах.