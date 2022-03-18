США обеспокоены возможной материальной поддержкой Китая в отношении России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США сохраняют обеспокоенность по поводу того, что Китай может оказать материальную поддержку России, проводящей спецоперацию на Украине. Она отметила, что Вашингтон будет следить за действиями Пекина. При этом она отказалась называть меры, которые администрация Байдена может предпринять в случае такой поддержки, сообщает РИА Новости.

У нас есть такие опасения, и президент США Джо Байден уточнил, каковы будут трудности и последствия, если Китай предоставит материальную поддержку России, — пояснила Псаки.

По её словам, США не единственная страна, у которой возникают опасения из-за возможного сотрудничества Китая и России вопреки санкциям. Псаки уточнила, что американский президент планирует обсудить этот вопрос с европейскими партнёрами.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы, она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.