США обеспокоены действиями КНР в акватории Южно-Китайского моря

https://static.news.ru/photo/c1d3eb34-f2ee-11e9-859e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Вашингтон серьёзно обеспокоен действиями Пекина в бассейне реки Меконг, а также в акватории Южно-Китайского моря. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Советник О`Брайен выразил обеспокоенность в связи с действиями Китайской Народной Республики в бассейне реки Меконг и Южно-Китайском море, ставящими под угрозу мир, стабильность и суверенитет, — приводит ТАСС выдержку из заявления заместителя пресс-секретаря администрации президента Джадда Дира.

Китай долгие годы ведёт спор с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены большие запасы углеводородов. Американские корабли также активизировались в регионе в последние месяцы под предлогом «обеспечения свободы судоходства».

Ранее Роберт О'Брайен заявил, что власти США не отступят от своей позиции, которая заключается в том, что американские вооружённые силы имеют полное право действовать в Южно-Китайском море.

Как сообщал NEWS.ru, в Госдепартаменте США заявили, что власти Соединённых Штатов вместе с союзниками и партнёрами в регионе намерены продолжать противостоять попыткам Китая установить господство в Южно-Китайском море.