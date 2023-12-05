США обещали $7 млн за информацию о местонахождении россиянина Госдеп США объявил награду в $7 млн за информацию о местонахождении Артема Усса

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Артем Усс

Госдеп США объявил денежную награду за информацию о местонахождении сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артема, передает РИА Новости. Отмечается, что за данные американские власти готовы заплатить до $7 млн.

Сегодня госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до $7 млн для гражданина России Артема Александровича Усса, — сказано в публикации.

Артема Усса арестовали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура обвинила его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.

В марте стало известно, что Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста в Италии порядка шести-семи сообщников. Кроме того, во время его побега использовался глушитель частот, с помощью которого подавлялись сигналы с его браслета. По данным газеты Corriere della Sera, бежать Артему помогли российские спецслужбы.

После этого Александр Усс записал в Telegram видеообращение, в котором поблагодарил всех людей, помогавших вызволить из-под ареста его сына Артема. Отдельно он выразил признание российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, президент повел себя как человек с большим сердцем.

4 апреля Артем Усс объяснил, что он сбежал из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верил в объективность местного правосудия, которое «готово прогнуться под давлением властей США». На тот момент Усс, по его признанию, находился в России.