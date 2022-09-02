США негативно оценили ответ Ирана по ядерной сделке Госдеп: США не сочли ответ Ирана по ядерной сделке конструктивным

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ЕС передал США ответ Ирана по позиции Вашингтона относительно возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США. Там отметили, что не считают ответ конструктивным.

Мы можем подтвердить, что получили ответ Ирана через ЕС. Мы изучаем его и будем отвечать через ЕС, но, к сожалению, он не конструктивен, — сказал представитель американского Госдепартамента.

Он добавил, что текст, переданый иранской стороной, все же имеет конструктивные подходы, которые «нацелены на завершение переговоров».

Ранее в МИД Ирана сообщили, что страна передала координатору от Евросоюза свой ответ на ответ США по ядерной сделке. Там отметили, что текст документа несет в себе конструктивный подход с целью завершения переговоров. В дипведомстве также уточнили, что над документом работала целая группа иранских экспертов, переданные Вашингтоном предложения оценивались «на разных уровнях».