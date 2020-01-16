https://static.news.ru/photo/8f16e40a-388d-11ea-ac01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов не планируют выводить своих военнослужащих из Ирака и ведут переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск в этой ближневосточной стране.

Нет планов по выводу войск из Ирака. Мы всё ещё ведём консультации с иракской стороной и по-прежнему хотим быть другом и партнёром суверенного и процветающего Ирака, — цитирует ТАСС официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана.

Он подчеркнул, что Штатам стало известно о ракетном ударе Ирана по двум объектам в Ираке, которые использовали военные США, благодаря системе раннего обнаружения. Благодаря ей во время нападения не было погибших и пострадавших.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон может сократить военную помощь Ираку, если Багдад потребует вывести американский военный контингент из страны. Сумма помощи Ираку, ранее одобренная Конгрессом США, может быть урезана на $250 млн.